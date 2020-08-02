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مصر للطیران: تسيير 19 رحلة جوية غدا والرحلات تقل 1500 مسافر

كتب:

أيمن حمزة
08:50 م | الأحد 02 أغسطس 2020
مصر للطیران تعلن : تسير 19 رحلة جوية غدا والرحلات تقل 1500 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطیران تعلن : تسير 19 رحلة جوية غدا والرحلات تقل 1500 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جدول رحلاتها اليومي، والمقررة غدا الإثنين.

وأكدت الشركة، خلال بيان لها، أنها ستسير 19 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: لندن، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، أبوظبي، ورحلتين جويتين إلى دبي وميلانو بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى كل من: الأقصر وأسوان، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي.

ولفت البيان إلى أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها مايقرب من 1500 مسافر من جنسيات مختلفة.

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