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"مصر للطیران" تسير 24 رحلة تقل 2400 مسافر خلال الـ24 ساعة المقبلة

كتب:

أيمن حمزة
10:02 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
مصر للطیران : تسير 24 رحلة تقل 2400 مسافر خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطیران : تسير 24 رحلة تقل 2400 مسافر خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، جداول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم الأحد، والتي ستقل على متنها نحو 2400 راكب.

وتضمنت جداول التشغيل، انطلاق 24 رحلة جوية، خلال الـ24 ساعة المقبلة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام- باريس- روما- فرانكفورت- لندن- ميونخ- برلين- أسطنبول - الخرطوم- نادچمينا -الشارقة - بيروت- واشنطن".

كما ستنطلق رحلتين جويتين إلى "أبو ظبي وميلانو" و3 رحلات إلى دبي بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلات الشحن الجوي ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة.

 

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