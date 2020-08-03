صفر إصابات كورونا بجنوب سيناء لليوم الـ 14 على التوالي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، واستمرار تسجيل المحافظة "صفر" إصابات لليوم 14 على التوالي.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بالمحافظة منذ انتشاره وحتى أول يوم تسجل فيه المحافظة "صفر" أصابات بلغت 573 حالة، تماثلت منهم 545 حالة للشفاء التام، ومازالت توجد 16 حالة تحت العلاج والمتابعة، بينهم 7 حالات عزل منزلي، و 9 حالات تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، وبلغ حالات الوفاة على مستوى مدن المحافظة 12 حالة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء المسحات لهم 1826 حالة، منهم 1253 حالة جاءت نتيجة التحاليل سلبية، وإيجابية لعدد 573 حالة.