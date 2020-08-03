الأموال العامة تضبط نصاب تفنن في إنتحال العديد من الصفات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، إنتحل خلالها العديد من الصفات، زاعماً حصوله على شهادات ممنوحة له من بعض المنظمات الوطنية والدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان نظراً لجهوده فى تحقيق السلم والسلام الإجتماعى، وقيامه بإستغلال تلك الصفات المنتحلة للإيقاع بضحاياه من راغبى الإلتحاق بالعمل التطوعى فى مجال حقوق الإنسان، وذلك عن طريق إيهامهم بقدرته على منحهم صفات وعضويات دبلوماسية بالعديد مــن المنظمات الوطــنية والــدولية العاملة فى ذات المجال، وطالباً منهم تحويل مبالغ مالية على شريحة هاتف محمول بواسطة "خدمة تحويل الأموال الخاصة بشركات المحمول" تتراوح ما بين (5 : 15 ألف جنيه مصرى) نظير منحهم تلك العضوية المزعومة.

§ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الواقعة وهاتفه المحمول، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامى على النحو المشار إليه.