بأسلوب "كسر القفل".. عاملان يسرقان 17 كمبيوتر من معهد أزهري بالسلام

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مسؤول معهد أزهري، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 17 "كيسة كمبيوتر" من داخل غرفة الحاسب الآلي بالمعهد محل عمله.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلي محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاملان "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، وتمّ بإرشادهما ضبط 10 "كيسات كمبيوتر" المستولى عليها بمسكنهما، وأقرا بتصرفهما بالبيع في باقي المسروقات لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.