الأموال العامة تضبط نصاب بمليون جنيه .. أوهم مواطنين بالحصول على أراضي وشقق بالإسكان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل فى النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية .. أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بالإستيلاء من الشاكيين على مبلغ ( 1,283,000 مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه) تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.. عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.