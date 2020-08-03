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محمود مسلم

الأموال العامة تضبط نصاب بمليون جنيه .. أوهم مواطنين بالحصول على أراضي وشقق بالإسكان

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الوطن
11:26 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل فى النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية .. أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بالإستيلاء من الشاكيين على مبلغ ( 1,283,000 مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه) تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.. عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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