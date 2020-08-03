خلال 24 ساعة ضبط 30 قطعة سلاح نارى و 90 قضية مخدرات وتنفيذ 31230 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 19 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية .

(12) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات .

(11) فرد محلى.

(100) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة .

ضبط (161) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (31230) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(114) حكم جناية.

(11079) حكم حبس جزئى.

(2237) حكم حبس مستأنف.

(13205) حكم غرامة.

(4595) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (90) قضية مخدرات بحوزة (94) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (3,895 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (997 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (456 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (35 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,770 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (29 جرام).

عدد (4112) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (185) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22181) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.