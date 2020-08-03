عاجل.. وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ غدًا الثلاثاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وتهنئة الأوائل هاتفيًا، وذلك في تصريحات صحفية له اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّدت أنَّه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنَّها ستعلن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.