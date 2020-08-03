"مصر للطیران" تسير غدا 25 رحلة جوية تقل 2500 راكب

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" جدول رحلاتها اليومي، غدا الثلاثاء.

وذكرت الشركة، في بيان منها، أنها ستسير 25 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "لندن - باريس - إسطنبول- أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل"، ورحلتين جويتين إلى "دبي وميلانو وأبوظبي"، إضافة إلى رحلتين جويتين داخليتين إلى الغردقة وشرم الشيخ، ورحلات الشحن الجوي.

وأضاف البيان أن جميع هذه الرحلات على متنها ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة.