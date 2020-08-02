نائب يدعو اتحادات المصريين بالخارج للحشد في انتخابات الشورى

أكّد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنَّ المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر أنَّ تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك "واجب وطني" على جميع المصريين في الداخل والخارج.

وطالب النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة تفعيل دور اتحادات المصريين في الخارج لحث الجاليات على المشاركة بقوة في الانتخابات.

ودعا "طلعت"، إلى أهمية تسهيل الاتحادات الإجراءات أمام أبناء مصر في الخارج للوصول لأماكن التصويت، وكذلك توفير المعلومات الكافية بشأن الانتخابات في كيفية التصويت والتفريق بين القوائم والفردي وكل ما يتعلق بعمليات الاقتراع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ انتخابات مجلس الشيوخ تمثل أهمية كبيرة في الحياة السياسية لما سيتضمنه المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر والمصريين.