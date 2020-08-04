إغلاق العزل بمستشفى "الشاملة" في أسيوط.. وشيكولاتة في "كفر الشيخ الجامعي" احتفالا بالمتعافين

سجلت العديد من مستشفيات العزل فى بعض المحافظات صفر إصابات بفيروس كورونا تزامناً مع خروج المتعافين بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وسط تأهب المستشفيات للعودة لعملها الطبيعى بعد إخلائها عقب خروج المتعافين.

فى أسيوط، أغلقت مديرية الصحة قسم العزل المخصص لعلاج المصابين بمستشفى الشاملة عقب شفاء جميع الحالات وخروجها، وقال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، إن نسب الإصابة بالفيروس انخفضت بشكل كبير حيث وصلت نسب الإشغال بمستشفى أبوتيج النموذجى المخصص للعزل بالمحافظة إلى 25 مصاباً فقط، وفى مستشفى الصدر توجد 8 حالات فى العناية المركزة، و5 حالات فى العناية المتوسطة فيما بلغت نسبة إشغال الأسرَّة بقسم الصدر «رجالى» 14 حالة، أما قسم الصدر «حريمى» فـ18 حالة.

احتفل مستشفى كفر الشيخ الجامعى بخروج 26 متعافياً بتوزيع «شيكولاتة وحلويات»، وقال الدكتور محمد كمال سلامة، رئيس قسم العزل بالمستشفى إنه حرص على ارتداء ملابس العزل كاملة، والوجود بين الأطقم الطبية والمرضى داخل قسم العزل لدعمهم، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية والعاملين يقومون بملحمة بطولية داخل القسم، وأضاف أن 26 متعافياً خرجوا عقب شفائهم، ولم يتبقَّ سوى 43 مصاباً يخضعون للرعاية الطبية.

واستمر تسجيل محافظة جنوب سيناء «صفر إصابات» وقال المحافظ اللواء خالد فودة إن أعداد الإصابات بلغت 573 حالة منذ بدء الجائحة، وبلغ عدد حالات الشفاء 545 حالة، وإجمالى عدد حالات الوفاة بلغ 12 حالة، وما زالت 16 حالة تخضع للعلاج والمتابعة، بينها 7 حالات عزل منزلى، و9 حالات تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، وبلغ إجمالى عدد المسحات التى أجرتها المحافظة 1826 حالة، منها 1253 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، وإيجابية لعدد 573 حالة، وأكد المحافظ أن استمرار التشديد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية كان له أثر كبير على التدفق السياحى الذى تشهده المحافظة، وتسجيل «صفر» إصابات لليوم الرابع عشر على التوالى.

وسجلت 7 مدن بالقليوبية صفر إصابات، بينما سجلت مدن الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8644 حالة إصابة بالفيروس، وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب، وقها، سجلت صفر إصابة، فيما أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة خروج 17 حالة بعد تعافيهم وورود تقارير المسحات التى تم سحبها منهم مرتين متتاليتين، وجاءت نتيجة العينات سلبية، وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، إن إجمالى المصابين المحتجزين بلغ 42 حالة، مضيفاً أنه يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافى من الفيروس، لافتاً إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 2372 حالة.

400 جلسة غسيل كلوى للمصابين فى الدقهلية

وأعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديم خدمة الغسيل الكلوى لأكثر من 3 آلاف مريض كلى بعدد 32 وحدة غسيل كلوى بالمحافظة، حيث تم إجراء أكثر من 6 آلاف جلسة غسيل خلال إجازة العيد، وقال «مكى»، فى بيان صحفى، إن خدمة الغسيل الكلوى من الخدمات المتميزة والمتطورة بالمحافظة وتقدم بأحدث وأفضل معايير الجودة ومكافحة العدوى ويتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وأضاف أنه خلال العيد أجرت المستشفيات أكثر من 400 جلسة غسيل كلوى للحالات المصابة بكورونا والاشتباه وبأماكن منفصلة مجهزة لذلك.

شفاء 5 حالات جديدة بـ"عزل أسوان"

وتماثلت 5 حالات جديدة للشفاء، وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة، وأكد الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة أن هناك تراجعاً كبيراً فى أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى أسوان التخصصى حيث لم يتبقَّ سوى 40 حالة بعد خروج 5 حالات جديدة وتعافيهم تماماً.

إصابة 10 من الأطقم الطبية فى المنوفية

وأكد مصدر مسئول بصحة المنوفية تسجيل 10 إصابات جديدة خلال 48 ساعة بين الأطقم الطبية فى مستشفيات المحافظة وجرى عزل المصابين منزلياً تحت إشراف الطب الوقائى بمديرية الصحة، فيما سجلت مستشفيات المحافظة 36 حالة شفاء من الفيروس بعد تحسن حالتهم الصحية وخضوعهم للعزل المنزلى، وتفقد محمد موسى، نائب المحافظ، مجمع مستشفيات ميت خلف للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.