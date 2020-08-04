تحرير 38 محضرا تموينيا في 4 مراكز بالبحيرة خلال العيد

نفذت محافظة البحيرة، حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين، واستمرت الحملات خلال أيام العطلات الرسمية والمناسبات.

ونفذت حملات تموينية مفاجئة طوال أجازة عيد الأضحى المبارك على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملات التي جرى تنفيذها خلال أيام العيد، عن تحرير 38 محضرا بمراكز كوم حمادة وأبو المطامير وشبراخيت والنوبارية.

وتنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، وعدم انتظام في سجل حركة دقيق وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة الأدوات المستخدمة.