رئيس التحرير

محمود مسلم

تحرير 38 محضرا تموينيا في 4 مراكز بالبحيرة خلال العيد

كتب:

أحمد حفنى
11:23 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

نفذت محافظة البحيرة، حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين، واستمرت الحملات خلال أيام العطلات الرسمية والمناسبات.

ونفذت حملات تموينية مفاجئة طوال أجازة عيد الأضحى المبارك على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملات التي جرى تنفيذها خلال أيام العيد، عن تحرير 38 محضرا بمراكز كوم حمادة وأبو المطامير وشبراخيت والنوبارية.

وتنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، وعدم انتظام في سجل حركة دقيق وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة الأدوات المستخدمة.

اقرأ المزيد:

33 محضرا في حملات تموينية على محال اللحوم بالإسكندرية

رصد 17 مخالفة في حملات تموينية ورقابية على أسواق سفاجا

ضبط 1173 قضية تموينية في حملات على مخازن السلع خلال يوم واحد

صور.. حملات تموينية تحرر محاضر للمخالفين وغلق محلين بكفر الشيخ

تحرير 87 مخالفة تموينية منها 66 للمخابز في حملات بمراكز المنيا

حملات تموينية للتأكد من انضباط الأسعار وجودة السلع في كفر الشيخ

تحرير 96 محضر مخالفات خلال حملات تموينية بالأقصر