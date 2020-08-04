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محمود مسلم

ضبط مسجل شقى خطر بالغربية لقتله شخصين وإصابة آخر لخلافات بينهم

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الوطن
11:17 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
المتهم

المتهم

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بقيام (عاطل - مسجل شقى خطر "فرض سيطرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية "شروع فى قتل") حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز بالإصطدام عمداً بدراجة نارية يستقلها (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة) مما أدى إلى (وفاة إثنين وإصابة الآخر).

  تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مكان إختباء المتهم بإحدى القرى بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد (3) خزن - مسدس - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد (2) قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى).

  بمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة لسابقة وجود خلافات بينه ووالد أحد المجنى عليهم، وقرر أنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليهم وخشية تعرضهم له على إثر تلك الخلافات قام بالإصطدام بهم عمداً.. وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

      تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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