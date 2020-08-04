حملات لرفع تلال القمامة في المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة تحسين ورفع مستوى الخدمات بكافة الوحدات المحلية القروية .

وشدد محافظ الغربية على ضرورة استكمال أعمال حملات النظافة بقري والشوارع الرئيسية والطريق الدائري، وطريق المحلة طنطا والمنصورة وكفر الشيخ وأمام محطات الكهرباء والمياه والمصالح الحكومية والمدارس وطرق المقابر.

من جانبه باشر رئيس مجلس المدينة أعمال تطهير فرع مصرف شبرا ملكان، ورفع نواتج التطهير داخل المنطقة السكنية مع تطهير الغرف المغطاة على امتداد المصرف بقرية صفط تراب.

كما أوضح رئيس المدينة، أنه جرى إزالة مخالفة بناء دون ترخيص عبارة عن شدة خشبية وحديدية بمساحة 100 متر بقرية سندسيس بالوحده المحليه للمعتمدية.