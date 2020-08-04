رسالة عاجلة من وزير التعليم إلى الطلاب وأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قائلا: "لمن يضغط عليه بسبب الدروس الخصوصية لو سمحتم متسجيبوش لهذا، لأن مش هتجتاجوه ومش هيبقى له تأثير في أدائكم في الامتحانات المقبلة".

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019 - 2020، أنه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيجرى الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في ضوء متغيرات كورونا وكيفية التعامل مع وجود أكثر من 20 مليون طالب في المدارس: "هنشوف هنقسم الوقت إزاي والأيام إزاي وهنعمل إيه في الفصل وبره الفصل".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".