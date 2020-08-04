تجديد حبس سائق "توك توك" أشعل النيران في زوجته بالغربية

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى مدير نيابة مركز السنطة بتجديد حبس سائق "توك توك" 15 يومًا بتهمة قتل زوجته التي تعمل مدرسة، بعد أن انهال عليها بالضرب وأضرم النيران في جسدها، مدعيًا حدوث ماس كهربائي وحريق بالشقة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بنشوب حريق بشقة في قرية القرشية التابعة للمركز، ووفاة سيدة تدعى سماح أنور وحيد، 36 سنة، وتعمل مدرسة.

وانتقل ضباط مباحث المركز للمعاينة، وتبين احتراق محتويات الشقة، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتبين أن الزوج "محمد أ أ"، سائق "توك توك"، وراء الواقعة لوجود خلافات دائمة بينهما.

وضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من زوجته عقب حدوث مشادة بينهما، وأنه كان يقصد إبعاد الشبهة عنه، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وتم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى تمهيدًا لإحالته لمحاكمة عاجلة وفق القصاص القانوني.

وناشدت أسرة الزوجة المجني عليه بالقصاص من المتهم، وسرعة تقديمه لمحاكمة عاجلة، بعد أن تسبب في حرمان طفليها الصغيرين منها دون أدنى ذنب.