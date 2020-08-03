صور.. "فطير مشلتت وجبنه" أحدث وسائل الدعاية الانتخابية في المنوفية

بث محمود فريد شرارة مرشح مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي والحاصل على رمز السنبلة، فيديو دعائي لدعمه في انتخابات الشيوخ المقبلة يتناول الطعام على "طبلية" مع أحد الأسر.

ويظهر المرشح في الفيديو يتناول "الفطير المشلتت والجبنة القديمة" مرتديا الجلباب البلدي، ولقى الفيديو استحسانا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقأحد الشباب "بصراحة الفيديو جميل جدا"، وقال آخر "راجل ابن بلد ويستحق الدعم".

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية منافسة بين تحالف لحزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، وعدد من المرشحين في أحزاب ومستقلين، يتنافسون على أربعة مقاعد فردية.