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محافظ المنوفية يستعرض مقترحات لتحويل بعض الشوارع تقليلا للكثافة

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إبراهيم الديهي
09:51 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
جانب من جولة محافظ المنوفية

جانب من جولة محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية مساء أمس تفقد خلالها عددا من الشوارع والميداين بمدينة شبين الكوم رافقه خلالها رئيس حي غرب، ورئيس حي شرق شبين الكوم والمستشار الهندسي للمحافظة ووكيل إدارة المرور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظ بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع كفاءة وتطوير الميادين العامة، والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإضفاء مظهراً جمالياً يليق بمكانة المنوفية.

استعرض المحافظ عددا من المقترحات المرورية والتحويلات المقترحة لاتجاهات بعض الشوارع، لتقليل الكثافة المرورية واستيعاب الضغط المتزايد على بعض المناطق بمدينة شبين الكوم بما يوفر الانسياب المروري وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

وكلف المحافظ المستشار الهندسي ووكيل إدارة المرور، بعمل دارسة جدوى لهذه التحويلات وبحثها من كافة النواحي وعرض نتائج الدراسة عليه في أقرب وقت لاتخاذ أفضل القرارات.

وخلال تفقده لعدد من الشوارع وميادين العاصمة، وجه محافظ المنوفية رئيس حي شرق وغرب شبين الكوم بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة والإنارة والحفاظ على الميادين التى تم تطويرها.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من 6 ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرها وتحديثها، بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية وذلك بالمشاركة المجتمعية.

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