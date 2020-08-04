الأولى مكرر "علمي علوم": مثلي الأعلى أحمد زويل.. وكورونا هزمت الدروس

عبرت شهد محمد إبراهيم الطالبة الأولى مكرر بشعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية بمدرسة خالد علام الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية عن فرحتها بوصولها لهذا النجاح والتفوق الباهر، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى الدكتور الراحل أحمد زويل، وتتمنى أن تصبح عالمة مثله وترفع اسم مصر عاليا.

وأكملت أنها لم تعتمد علي الدروس الخصوصية، وإنما اعتمدت على نفسها فقط وكتاب المدرسة، موضحة أن أزمة كورونا أصبحت من محنة إلى منحة، لتثبت فشل منظومة الدروس الخصوصية، وتؤكد أن اجتهاد الطالب هو المعيار في الامتحان.

وأضاف محمد إبراهيم والد الطالبة، أن نجلته ستلتحق بكلية الطب بجامعة عين شمس مثل شقيقها، موضحا أنها من صغرها وهي تسأله عن العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وتتمنى أن تصل لمكانته العلمية، وتقول: "نفسي أرفع اسم مصر"، مكملا أنه منذ علمها بالنتيجة خرجت للاحتفال مع أصدقائها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي. وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".