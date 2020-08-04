والد الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: حفظه لكتاب الله سهل مهمته

قال محمد خالد فؤاد عيسوي، الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، والطالب بمدرسة الشهيد محمد محمد جودة بالخانكة في القليوبية، إنه تلقى خبر حصوله على مركز ضمن الأوائل بالثانوية العامة بفرحة عارمة، من خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الهواء.

وأشار إلى أن مشاعر أسرته امتزجت بالفرحة والدموع، على تكليل هذا التعب بالنجاح الكبير.

"المدرسين متأخروش عننا".. وكنت أذاكر 6 ساعات يوميا

وأضاف "محمد"، أنه على الرغم من أن العام الحالي كان استثنائيا نظرا لمنع الدروس الخصوصية وغلق المدارس، إلا أن المعلمين بمدرسته لم يتأخروا لحظة واحدة عنه وزملائه في تقديم يد المساعدة لهم عن طريق محاضرات "الأون لاين"، والرد على استفسارات الجميع سواء وبأسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا سهل مهمة المذاكرة حيث أنه كان يذاكر 6 ساعات فقط يوميا.

ومن ناحيته قال خالد عيسوى، والد محمد، إن حفظ نجله لكتاب الله كان عاملا كبيرا سهل عليه مهمته بالثانوية العامة، وعاونه كثيرا إلى جانب العوامل التي جرى توفيرها له في المنزل من الهدوء.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".