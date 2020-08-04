الأول علمي رياضة مكرر بالقليوبية: والداي سر نجاحي

قال عمر محمد عبد السميع، الأول مكرر شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة والحاصل على مجموع 410، إن والده يعمل أمين شرطة، ووفر له كل سبل النجاح هو وشقيقه الأكبر الطالب كلية الهندسة.

وأضاف عمر الطالب بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بالقناطر، أن أزمة كورونا جعلته لا يتجه إلى الدروس الخصوصية "اعتمدت علي نفسي فقط"، مشيرا إلى أن والدته ربة منزل وتعبت معهم كثيرا، وبكت فور سماعها النتيجة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".