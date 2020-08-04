الثاني مكرر أدبي: سألت بابا وماما.. هو أنا بحلم ولا دا حقيقي؟

قالت الطالبة شاهيناز أيمن عبد الله أحمد، الحاصلة على المركز الثاني مكرر بالثانوية العامة الشعبة الأدبية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في القليوبية، إن ما حدث في الثانوية العامة العام الجاري من أحداث استثنائية جعلت مهمتها صعبة إلى حد كبير يصل إلى المأساة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا عليها، إلا أن أسرتها وفرت لها كل الإمكانيات للعبور إلى بر الأمان خلال فترة الامتحانات.

أسرتي وفرت لي المناخ الهادئ.. واعتمدت على الدراسة أون لاين في أزمة كورونا

وأضافت "شاهيناز"، أن والدها وأسرتها وفروا لها المناخ الهادئ، نظرا لأن القلق كان مسيطرا عليها طوال فترة المذاكرة، علاوة على منع الدروس الخصوصية، إلا أنها كانت تتابع القنوات التعليمية وتتواصل "أون لاين" مع المعلمين بالمدرسة، وهو ما كان له أثر كبير في تسهيل عملية المذاكرة طوال هذه الفترة.

وتابعت، "مكنتش متوقعة أسمع أسمي ضمن أوائل الثانوية العامة، وكنت أتابع مؤتمر وزير التربية والتعليم على الهواء لإذاعة أسماء الأوائل، وفجأة سمعت اسمي فأغمى عليّ، وسألت بابا وماما هو أنا بحلم ولا دا حقيقي، عنيا دمعت من الفرحة، واشتعلت الزغاريد بالمنزل وعمت الفرحة".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".