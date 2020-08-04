عاجل.. انتحار طالبة ثانوية عامة في مياه النيل بالغربية بسبب المجموع

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوي بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود، بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار حنان رضا محمد عبد الفتاح، 17 سنة، بالقفز من أعلى كوبرى سمنود فى نهر النيل .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، للوقوف علىآخر تطورات الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية التي قام بها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود، بقيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبري العلوي في نهر النيل، لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى الثانوية العامة.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.