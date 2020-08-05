تبدأ من 1370 جنيهًا للمتر.. أسعار الأراضي المميزة في 14 مدينة جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن استقبال رغبات حجز قطع أراضي الإسكان المتميز في 14 مدينة جديدة، ويصل عددها 1663 قطعة أرض، في مدن "بدر- العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة – السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة"، وتتراوح مساحات من 192مترا إلى 1200 متر.

تستعرض "الوطن" أسعار الأراضي المميزة في 14 مدينة جديدة في السطور التالية..

أسعار أراضي الاسكان المميزة في 14 مدينة جديدة

مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 3805 جنيهات.

مدينة بدر سجل المتر 3390 و3085 جنيها.

مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 1920 جنيها.

بني سويف الجديدة سجل سعر المتر 2200 جنيه.

أسيوط الجديدة وصل سعر المتر بها لـ1530 جنيها.

غرب أسيوط وصل سعر المتر لـ2200 جنيها.

أسوان الجديدة وصل سعر المتر بها لـ1370 جنيها.

طيبة الجديدة سجل سعر المتر 1715 جنيها.

مدينة السادات سجل سعر المتر 1815 جنيها.

مدينة برج العرب الجديدة سجل المتر 2620 جنيها.

الفيوم الجديدة سجل سعر المتر 1785 جنيها.

حجز أراضي الاسكان المميزة

ويتاح حجز أراضي الاسكان المميزة من خلال الموقع الالكتروني لبنك الإسكان والتعمير، www.hdb-reservation.com حتى يوم 27 أغسطس الجاري.