محافظ الغربية يهنئ 3 طلاب ثانوية لحصولهم على المراكز الأولى

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020 على مستوى المحافظة بشعبتيها العلمية والأدبية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل بإدارة السنطة التعليمية على المركز الأول مكرر علمي علوم بمجموع 410 درجة، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة بإدارة بسيون التعليمية على المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة، والطالب عبد العاطي سلطان عطية عيسي رحاب بإدارة كفر الزيات التعليمية على المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة.

وقدم محافظ الغربية التهنئته لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الحهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان.