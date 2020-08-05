ضبط لص تعدى على مُسن داخل مسكنه وسرق مبلغ مالي

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنّه عقب توجهه لمسكن والد زوجته "بالمعاش" ، مقيم بدائرة القسم، فوجئ بتواجده مغشيا عليه بمسكنه وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل اليدين والقدمين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة، نجار، مقيم بذات العقار "له معلومات جنائية".

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنّ المجني عليه طلب منه إصلاح درج خشبي بالشقة محل سكنه، ونظرا لعلمه بتواجد المجني عليه بمفرده اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك تعدى عليه بالضرب بالأيدي محدثا إصابته المنوه عنها والتي أفقدته الوعي، وتوثيقه على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأضاف أنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.

ضبط شخص بالقاهرة فور ارتكابه واقعة سرقة مُسنة بالإكراه بتحريض من آخر

وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، شريط لاصق، 2 أفيز بلاستيك، وهاتف محمول مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.

وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف أنّه نظرا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجني عليها وحال فتح باب الشقة سكنه، دفعها في محاولة لتكبيلها، إلا أنّها صاحت فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.