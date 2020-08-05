البحيرة تستعد لانتخابات "الشيوخ" بتعقيم اللجان

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات العامة والمرافق والمرور والمرافق والحماية المدنية.

وأكد المحافظ التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ورفع درجة الاستعداد، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.

ووجه آمنة، خلال الاجتماع، الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والشركات بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة بين المرشحين، لتخقيق الحيادية والشفافية، تجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤمن ومحاط بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 908.