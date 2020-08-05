حُمى "العلم المقلوب" في الدعاية الانتخابية تصل إلى البحيرة

كثف مرشحو الشيوخ بدائرة البحيرة، الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الانتخابات، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن نفسهم، وتعريف الناخبين بتاريخهم السياسى والجماهيرى، باعتبارها أسرع وسيلة للوصول للجماهير، بالإضافة إلى زيادة أعداد اللافتات والبوسترات بالشوارع، ووسط هذا العدد الهائل من الدعاية الانتخابية، ظهرت أخطاء كثيرة متعلقة بأسلوب الدعاية الانتخابية.

وتمثلت الأخطاء فى عدم ذكر رمز المرشح، وأخطاء إملائية فى الأسماء والرموز، وآخرها استخدام أحد مرشحي الشيوخ بالبحيرة، علم مصر مقلوب على بوستر الدعاية الخاصة به، وهو ما أثار غضب وسخرية الكثيرين من المواطنين، خاصة بعد نشر البوستر فى جميع جروبات وصفحات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى لاقى ردود فعل غاضبة من رواد فيس بوك، واتهموا منسق حملة المرشح بعدم الوعى.

وكان المرشح طه الشهاوى، المتنافس على مقاعد الفردى مستقلا، نشر بوستر خاصا به على صفحات فيس بوك وبالشوارع، ويحيط به من الجانبين علم مصر مقلوبا، وهو خطأ وقع فيه منفذى الحملة الانتخابية الخاصة به، فيما قال أحد أنصار المرشح ردا على ذلك: "ناس كثيرة بتجاملنا وتنشر دعاية للمرشح، وتصميم الدعاية لا يتدخل فيه المرشح بشكل مباشر، نظرا للضغوط المحيطة به بسبب الانتخابات، ووارد أن يكون البوستر تم إهداؤه له على سبيل الدعم والمساندة".