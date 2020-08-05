النقل والتنمية المحلية تتابعان تطوير طرق 12 محافظة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة النقل، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، كمرحلة أولى.

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات.

وأكد وزير النقل أنّ تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات، يساهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين، ومواكبة النهضة في مجال الطرق والكباري، من خلال المشروع القومي للطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.

وأوضح أنّ المحافظات الـ12 التي جرى البدء بها في هذا المشروع القومي كمرحلة أولى تشمل محافظات (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا)، وجرى تحديد 197 مشروعا على مستوى الـ12 محافظة، جرى اختيارها وفقا للمعايير التي تم تحديدها بإجمالي أطوال نحو 837.5 كم وتكلفة إجمالية مقدارها ملياري جنيه.

ولفت إلى أنّ الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، تتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات، لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات، والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

ولفت إلى استخدام التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بالمحافظات، مثل طريق (بركة السبع / شبين الكوم) وطريق (جنزور / بركة السبع) بمحافظة المنوفية، وسيتم التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيرا إلى أنّ التعاون يأتي في إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف شعراوي أنّ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الطرق المحلية خلال 3 سنوات مالية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ الحكومة تسعي لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة، خاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جديدة، في ضوء الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا الملف المهم، لارتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنّ الطرق الداخلية تعد شريان مهم من شرايين التنمية، والتي يمكن أن تحقق عائد اقتصادي سريع ويدعم تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي للمحافظات.