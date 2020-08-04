"سهيلة" حجزت مقعد المنوفية الوحيد بين الأوائل: "الفضل لجدتي"

قالت الطالبة سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغني، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، إنها كانت تذاكر 12 ساعة يوميا، مشيرة إلى أنها كانت تحصل على الدروس الخصوصية.

وأضافت "سهيلة" ابنة محافظة المنوفية والطالبة الوحيدة بالمحافظة التي حجزت اسمها بين أوئل الجمهورية لـ"الوطن"، أنها ترغب في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية قسم ديكور لتحقيق أمنيتها في أن تكون مميزة في مجال الديكورات، مؤكدة أن جدتها لها الفضل الكبير وصاحبة "الجميل الأول والأخير" عليها في الثانوية العامة.

وتابعت بأن والدها يعمل طبيبا في السعودية، لافتة إلى أن الجميع كان يدعمها لتكون من الأوائل، مشيرة إلى أنها اجتهدت خلال الدراسة لتكون مميزة ولتحقيق أمنياتها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".