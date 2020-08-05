القصير يشيد بالجهود المتميزة لقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالتصدي للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة كل حالات الإزالة في المهد بنسبة 100% بفضل التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة في المحافظات مديريات الزراعة والشرطة والحكم المحلي من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية، كما تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأضاف القصير أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها وأن نسبة الإزالة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها حيث إجمالي حالات التعدي خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام 44 حالة فقط على مساحة فدان و16 قيراطا تم إزالتها بالكامل في مهدها في حين كانت إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى العام الماضي 2019 كانت 391 حالة على مساحة نحو 15 فدانا و9 قراريط وإجمالي حالات الإزالة كانت 275 بمساحة نحو 11 فدانا.

وزير الزراعة أشاد أيضا بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات وقيامها بالتفتيش على منافذ بيع اللحوم وتوفير خدمة ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي المذبوحات 20 ألف أضحية بزيادة قدرها 9 آلاف عن العام الماضي حيث كانت إجمالي مذبوحات الأضاحي نحو 11 ألف أضحية.

ويذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة المجازر ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحي الحية وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين والمزارعين والمربيين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى رقم الواتس آب 01111866710