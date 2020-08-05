توسعة وحدة المبتسرين وتجديد المصاعد بالمستشفى الجامعي ببني سويف

تفقد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، اليوم، أقسام المستشفى المختلفة، للوقوف على مدى جاهزيتها لعودة العمل تدريجيًا بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

ورافق عميد كلية الطب كل من الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، والدكتور حسام معروف نائب مدير عام المستشفى، حيث المرور على أقسام العمليات، والعمليات المتطورة، ووحدة عمليات الطوارئ.

وتفقد "مرسي" أعمال تركيب نظام الإطفاء الإلكتروني، وإجراء الصيانة اللازمة فى جميع غرف العمليات بالمستشفى والتى تتعدى 15غرفة لمختلف التخصصات.

وقال عميد كلية الطب، إن إدارة المستشفى انتهزت فرصة الإغلاق الجزئي لعمل الصيانات اللازمة بأجنحة العمليات والرعاية المركزة، حتى أصبحت الأقسام جاهزة للعمل بكامل طاقتها في خلال أسبوعين، وكذلك وحدة الاطفال المبتسرين الجديدة والتى ستتسع إلى 30 حضانة بعد أن كانت 12 فقط، وكذلك قسم أمراض الكلى والغسيل الكلوى الذي سيقام به وحدة أطفال لمرضى الغسيل الكلوى تسع 12 جهاز غسيل للأطفال.

وتابع، بأن عزل مرضى فيروس كورونا سيقتصر على قسم الأمراض الصدرية ورعايته المركزة فى الدور السابع، والذي يسع 35 سريرًا، مشيرًا إلى صرف المكافآت المالية التى أقرها رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لفريق العزل من اطقم التمريض والأطباء.

من جانبه قال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، إن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من جميع عمليات الصيانة وتأهيل الاقسام الداخلية فى خلال أسبوعين، وكذلك تركيب ثلاثة مصاعد جديدة للمرضى تصل للدور السابع بتكلفة 7 ملايين جنيه.