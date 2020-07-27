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بالأسماء.. 10 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة الفيوم

كتب:

عبد الله مشالي
06:37 م | الإثنين 27 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن"، أسماء 10 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة الفيوم

1- وليد أحمد عبدالرحمن أبوبكر

2- عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبوالسعود

3- حاتم علوى السيد ادريس عبدالعال المليجى

4- محمد محمد احمد ابو القاسم

5- وجيه عبدالقادر شعبان عبدالقادر

6- صلاح سليمان ابوبكر معتمد

7- محمد جلال عبدالغنى محمود

8- حسام راغب دردير ابراهيم

9- محمد محمد على حمزة حسن

10- أكرم إبراهيم على أحمد.

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