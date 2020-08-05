مستشار رئيس الوزراء عن حريق سوق عجمان: اللهم ألطف بأشقائنا في الإمارات

أعرب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة حكومًا وشعبًا عقب حريق نشب في سوق عجمان، وذلك عبر صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "يونس"، خلال التدوينة: "اللهم ألطف بأشقائنا في الإمارات، يارب يمر حريق سوق عجمان على خير، وبأقل خسائر".

واندلع حريق ضخم، اليوم، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف من موقع الحريق.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.