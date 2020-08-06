طريقة حجز دراجات "الشباب" المدعمة بالمرحلة الثانية

تحت شعار دراجتك .. صحتك أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة لدعم الأسرة المصرية لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي، وظهر هذا الدعم في صورة توفير دراجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مدعمة.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الشباب والرياضة الرابط الإلكتروني أمام الراغبين في اقتناء الدراجات الهوائية اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة تتضمن أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

وتستعرض "الوطن" مواصفات وأنواع الدراجات أسعارها في السطور التالية وخطوات حجزها.

مواصفات دراجات "الشباب"

دراجة جبلي Phoenix 2605 تصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، المقاس 26، السعر 1932 جنيها.

دراجة هجين Phoenix A55 مناسبة اكثر للطرق الممهدة، المقاس 28، السعر 2362 جنيها.

خدمات ما بعد البيع

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خطوات حجز الدراجات من موقع الشباب والرياضة

يمكن حجز الدراجات من خلال الدخول على الموقع من هنــــــا.

سيطلب منك وضع بعض البيانات الشخصية، مثل الاسم، رقم الهاتف، نوع الدراجة، والرقم القومي للشخص.

بدأت مبادرة تشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات يوم الجمعة الموافق 13 يونيو عام 2014 خلال ماراثون دراجات بمشاركة مئات المواطنين والشباب من طلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة والجامعات المدنية بالإضافة إلى مسؤولين وإعلاميين وفنانين ولكن تلك الجولة الرئيس "السيسي" لم تكن المرة الوحيدة التي ظهر بها الرئيس وهو يقود دراجة، فمنذ أن تولى رئاسة الجمهورية واعتاد المصريون على رؤية الرئيس وهو يقود الدراجة سواء في فبراير 2017 بصحبة طلاب أكاديمية الشرطة وفى نوفمبر 2018 أثناء قيامه بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ومع شباب العالم على هامش منتدى شباب العالم.