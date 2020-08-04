7 مراكز في القليوبية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

سجلت 7 مدن بالقليوبية، أمس الاثنين، رابع أيام عيد الأضحي المبارك، صفر إصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت مدن الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر 11 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8655 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدن العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها، تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت خريطة الإصابات منذ بدأ الجائحة كالتالي: مركز ومدينة الخانكة 720 حالة إصابة، والعبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2176، وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 964 حالة إصابة، وقليوب 6 حالات إصابة، ومدينة قها 42، وكفر شكر 412 حالة.