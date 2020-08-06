القليوبية تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كتب:
حسن صالح
03:59 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمراكز ومدن بنها وطوخ وقليوب وكفر شكر، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلي 8701 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن 7 مدن على مستوى المحافظة، سجلت صفر كورونا هم الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها.
بينما سجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، منذ بدأت الجائحة وحتى اليوم الأربعاء الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2183 وشرق شبرا الخيمة 1033 حالة، وغرب شبرا 1170 حالة إصابة ، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 961 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 42 وكفر شكر 413 حالة إصابة.
كانت مستشفي بنها التعليمي، بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى قد أعلن عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، بعد أن أصبح المستشفى الآن بدون مصاب واحد، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيًا.
وأشارت الدكتورة أمنية محمود مديرة المستشفى إلى أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة، موضحة أن المستشفى كان لا يستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.