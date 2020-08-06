القليوبية تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمراكز ومدن بنها وطوخ وقليوب وكفر شكر، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلي 8701 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن 7 مدن على مستوى المحافظة، سجلت صفر كورونا هم الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها.

بينما سجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، منذ بدأت الجائحة وحتى اليوم الأربعاء الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2183 وشرق شبرا الخيمة 1033 حالة، وغرب شبرا 1170 حالة إصابة ، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 961 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 42 وكفر شكر 413 حالة إصابة.

كانت مستشفي بنها التعليمي، بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى قد أعلن عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، بعد أن أصبح المستشفى الآن بدون مصاب واحد، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيًا.

وأشارت الدكتورة أمنية محمود مديرة المستشفى إلى أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة، موضحة أن المستشفى كان لا يستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.