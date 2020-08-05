القليوبية تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على حالتين من مستشفيات خارج المحافظة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل أمس الثلاثاء، أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقها، أي حالات إصابة جديدة.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 11 حالة جديدة، ومركز ومدينة طوخ حالتي إصابة، وكفر شكر حالتي إصابة، وقليوب حالة إصابة واحدة.

كان مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، قد أعلن خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التى تم سحبها منهم مرتين متتالتين وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى إن عدد اجمالي المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 42 حالة، مضيفا بأنه يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس، مشيرا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالى عدد الحالات التى تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصا حتى اليوم.