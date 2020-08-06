رئيس "قناة السويس": نفق نقل البضائع سيعمل 24 ساعة من الأحد المقبل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة اشترت أراضى بمدينة السويس الجديدة، وسيتم نقل إدارات وشركات تابعة للهيئة هناك، والهيئة تساعد فى عملية البناء والتنمية والاستثمار، مشيراً إلى أن بعض الشركات طلبت أن يعمل النفق الخاص بنقل البضائع بين شرق وغرب القناة 24 ساعة بدلاً من 10 ساعات تجريبى، ومن الأحد المقبل سيتم عمل النفق لمدة 24 ساعة. وأضاف «ربيع» خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالإسماعيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة، إن تأثير انفجار بيروت على التجارة العالمية لن يظهر حالياً، مشدداً على أن ممر قناة السويس الملاحى من أكبر الممرات أماناً سواء من جانب التأمين على المواد التى تمر من القناة أو التأمين ضد الإرهاب، وهو الأقصر والأكثر أماناً، والقوات المسلحة تؤمن المجرى الملاحى، والسفن التى يكون بها إشعاع ومواد كيماوية يقوم رجال من القوات المسلحة من متخصصى الحرب الكيماوية بقياس الإشعاع، والسفن الخطر عن النسب المسموحة لا تمر، أما السفن التى تكون بها نسبة خطورة بسيطة تمر ويصاحبها تأمين أكبر وتكون درجات الاستعداد أكبر، ومعامل الأمان فنياً أكبر بكثير.وتابع «ربيع» أن مستوى المرشدين المتميز يتعاملون مع كل أنواع السفن وأحدثها وحتى أقل سفينة، مشيراً إلى أنه توجد جراجات ضمن خطة تطوير الهيئة للحفاظ على عمق الـ66 قدماً من الترسيب الذى يحدث من حركة السفن ويتم المسح بالاستمرار والتكريك وتم رفع كفاءة الجراجات وجارٍ عمل 5 جراجات أخرى للتعامل مع السفن التى تحتاج لإصلاح لمدة كبيرة، ومن ضمن التطوير أيضاً مرور السفن فى 11 ساعة فقط وانسيابية المرور.واستكمل «ربيع» أنه من ضمن التطوير الذى يتم لقناة السويس هو تطوير الأسطول البحرى الذى يتكون من قاطرات وكراكات، حيث تم التعاقد على كراكتين مع هولندا وتم تدشين واحدة وستصل لمصر فى ديسمبر المقبل، والقاطرة حسين طنطاوى سيتم تسلمها شهر 4 أو 5 العام المقبل، وستكونان إضافة فى أسطول الهيئة، بالإضافة لأسطول لنشات الهيئة التى يستخدمها المرشدون وجارٍ عمل 10 لنشات جدد.وقال «ربيع» إن مدينة الإسماعيلية الجديدة لن يتم الإعلان عن تسليم الشقق بها إلا بعد الانتهاء من الأنفاق، وخلال شهر أو شهرين سيتم فتح الحجز بها ولكن الشقق جاهزة وسيتم الإعلان عن الوحدات قريباً.