خلال حفل تكريم الأولى على الثانوية العامة: "مدرسي قال لي قرفتيني"

صرحت الطالبة علا سعد الأولى على الثانوية العامة، شعبة أدبي، أن أحد مدرسيها قال لها: "قرفتيني من كتر أسئلتك"، ناصحة جميع الطلبة والطالبات، الإلمام بكل التفاصيل عن المواد التي يدرسونها، وألا يخجلوا أو يحرجوا من كثرة الأسئلة وطلب العلم.

جاء ذلك خلال حفلة التكريم التي نظمتها مجموعة العربي لها ولوالدها، الذي يعمل بالشركة منذ 25 عاما، كما أهدت نجاحها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد سعد والد الطالبة، إن علا كانت تحلم بالالتحاق بكلية الألسن، ولقد وفقها الله تعالى إلى أن تكون الأولى بجهدها ومثابرتها، وصممت على الالتحاق بالكلية التي تحلم بها.

كما وجه سعد الشكر لمجموعة العربي قائلا: "طوال فترة عملي في الشركة، لم تتوقف عن دعمي في كل المناسبات".