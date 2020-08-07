رئيس التحرير

محمود مسلم

خلال حفل تكريم الأولى على الثانوية العامة: "مدرسي قال لي قرفتيني"

كتب:

حسن صالح
05:34 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
جانب من التكريم

جانب من التكريم

صرحت الطالبة علا سعد الأولى على الثانوية العامة، شعبة أدبي، أن أحد مدرسيها قال لها: "قرفتيني من كتر أسئلتك"، ناصحة جميع الطلبة والطالبات، الإلمام بكل التفاصيل عن المواد التي يدرسونها، وألا يخجلوا أو يحرجوا من كثرة الأسئلة وطلب العلم.

جاء ذلك خلال حفلة التكريم التي نظمتها مجموعة العربي لها ولوالدها، الذي يعمل بالشركة منذ 25 عاما، كما أهدت نجاحها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد سعد والد الطالبة، إن علا كانت تحلم بالالتحاق بكلية الألسن، ولقد وفقها الله تعالى إلى أن تكون الأولى بجهدها ومثابرتها، وصممت على الالتحاق بالكلية التي تحلم بها.

كما وجه سعد الشكر لمجموعة العربي قائلا: "طوال فترة عملي في الشركة، لم تتوقف عن دعمي في كل المناسبات".

اقرأ المزيد:

زحام خلال تلقي تظلمات الثانوية العامة في القليوبية

مقرات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020 في القليوبية

الهجان يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية ببنها

كواشف حرارية وبوابات تعقيم تستقبل طلاب الثانوية أمام لجان القليوبية

لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية بالكواشف الحرارية

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحان الاستاتيكا

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في بنها

حضور قليل لأولياء أمور طلاب الثانوية أمام لجان القليوبية