حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يدعوك الفلك أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك وسلامتك واليوم لا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يساعدانك أن تخطط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.