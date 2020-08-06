أول أيام "تظلمات الثانوية": شكاوى من ارتفاع الرسوم

تزاحم طلاب «الثانوية العامة»، وأولياء أمورهم، اليوم، أمام مراكز تقديم التظلمات، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم فى محافظتى القاهرة والجيزة، فى أول أيام تقديم التظلمات، وسط شكاوى من جانبهم من ارتفاع الرسوم، ووجود أخطاء فى جمع وتقدير الدرجات التى حصلوا عليها فى عدد من المواد الدراسية.

واحتشد أولياء أمور وطلاب أمام مدرسة السعيدية الثانوية بشارع جامعة القاهرة بالجيزة فى أول أيام فتح باب التظلمات، حيث من المقرر تقديمها، واصطفوا فى طوابير على مسافات ضيقة فيما بينهم أمام مكاتب تصوير المستندات، وتزاحموا أمام مدخل المدرسة لشراء نماذج الإجابة الرسمية للمواد التى يرغبون فى إعادة احتساب درجاتها.

أولياء أمور يشكون من ارتفاع التكاليف ووصولها لـ" جنيهات" للمادة

واشتكى خالد فاروق، ولى أمر أحد الطلاب، من ارتفاع رسوم التظلم المقدرة بـ102 جنيه، والتى يمكن دفعها من خلال خدمة «فورى»، مشيراً إلى أن القائمين على الخدمة يحصلون على 8 جنيهات إضافية، وهو ما رصدته «الوطن» بالفعل. وقال «فاروق» الذى كان يقف فى طابور لتصوير بعض المستندات اللازمة لتقديم التظلم: «كتير 110 جنيه رسوم، خصوصاً إنى هقدم تظلمات فى أربع مواد، وابنى بقيلوا على المجموع اللازم لدخول هندسة حاجات بسيطة، وقلت ممكن ربنا يكرمه بدرجة أو اتنين».

وأشاد أحد الطلاب، ويدعى محمد حسنى، بإتاحة دفع رسوم التظلم من خلال خدمة «فورى»، مشيراً إلى أن «البنوك زحمة جداً»، فيما رفض أحد مقدمى هذه الخدمة الإدلاء بأى تصريحات عن طبيعتها أو الرسوم الإضافية التى يتقاضونها، قائلاً: «والنبى تبعدوا عنا إحنا طلع عنينا أيام الكورونا».

وقالت هالة الدسوقى، والدة الطالبة سما السماح: «بنتى ممتازة ومع ذلك جايبة 68%، مشيرة إلى أنها ستتقدم بتظلم فى كل المواد، بما سيزيد تكلفته على 700 جنيه، وهو ما وصفته بأنه «مبلغ كبير جداً، ومش عارفة هما عاملين كده عشان يلموا فلوس ولا إيه»، حسب قولها. وتساءلت: «الامتحانات كانت سهلة ومش عارفين سبب المجموع الوحش ده إيه، هل هو تشابه أسماء مثلاً»، لافتة إلى أنه هناك تشابه فى الأسماء فعلاً بين ابنتها وإحدى زميلاتها.

واشتكت رحاب ياسين، والدة أحد الطلاب، من الزحام قائلة: «الزحام غير طبيعى، وإزاى كل الزحام ده مع نسبة النجاح اللى أعلنوا عنها»، لافتة إلى أن ابنها كان يعيد السنة الدراسية بسبب 3 مواد، ورسب فيها جميعاً مرة أخرى، رغم ثقته بأنه «حل كويس»، على حد قولها.

وشهد محيط المجمع الحرفى لمتحدى الإعاقة بمنطقة الوايلى زحاماً شديداً من طلاب الثانوية العامة الذين جاءوا لتقديم طلبات تظلم على نتيجة الثانوية العامة، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم ثلاثة أماكن لتلقى التظلمات بمحافظة القاهرة، وهى مدرسة المستقبل والمجمع الحرفى وكذلك مدرسة الشهيد عماد على كامل.

وأمام أحد مكاتب البريد الكائنة بمنطقة الوايلى، وقف عدد كبير من الطلاب بصحبة أولياء أمورهم ينتظرون دورهم لدفع رسوم التظلم، وبالقرب من الباب كان بيتر مرقص، أحد طلاب الشعبة العلمية يقف فى انتظار دوره لدفع الرسوم المطلوبة للتظلم فى مادتين، حيث قال: «الإنجليزى ليّا فيه 4 درجات ونص والجيولوجيا 3، وجاى مخصوص من شبرا الخيمة، علشان ليا حق»، مشيراً إلى أنه حصل على 385 كمجموع إجمالى للدرجات بنسبة مئوية 93.9%، مضيفاً: «جاى البريد أدفع 100 جنيه لكل مادة، وبعد كده هروح المجمع الحرفى لأن مدرستى تبعه بقدم طلب اطلاع». ويقول محمد عيد، طالب بمدرسة إسماعيل قبانى، إنه يشكو من نقص 9 درجات كاملة فى مادة اللغة العربية: «حددولى يوم الأحد الجاى ميعاد اطلاع»، بينما يلتقط طرف الحديث جون أشرف، طالب بمدرسة أحمد حلمى شعبة علمى علوم، قائلاً: «عندى مشكلة فى 3 مواد عربى وإنجليزى وفيزياء، ناقص فيهم 17.5 درجة».

وقال سامح عطية، طالب بمدرسة طبرى الحجاز، إنه يشكو من اللغة العربية، متوقعاً أن يحصل على 4 درجات، قائلاً: «جايب 97% ومحتاج درجة أو اتنين، علشان أضمن أدخل كلية كويسة، دفعت فى البريد 100 جنيه، و10 مصاريف حوالة، على حساب التظلمات، بعد كده رحت مدرسة المستقبل أخدت طلب اطلاع وده بيكون فيه اسمى ورقم جلوسى واسم المدرسة، وبعد كده بيحددولى رقم الحوالة، قالوا لى يوم الأحد هتروح مدرسة الخديوية فى السيدة زينب علشان تشوف صورة من ورقة الإجابة».

وبدأت مديريات التربية والتعليم تلقى تظلمات طلاب الثانوية، اليوم، وسط إجراءات احترازية من كورونا، وشهدت بعض المدارس زحاماً من الطلاب، فيما شهدت أخرى توافد عدد محدود.

وجود محدود بدمنهور

وفى البحيرة، توافد عدد محدود من طلاب الثانوية وأولياء الأمور، لتقديم أوراقهم الخاصة بالتظلمات بمدرسة عاشور العبد بنين بمدينة دمنهور، على أن يستمر تلقى التظلمات لمدة 15 يوماً، وجرى استقبال الطلاب وأولياء أمورهم وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تكدس بلجنة فى القليوبية

وشهد مقر تلقى طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالقليوبية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات تكدساً وازدحاماً من أولياء الأمور والطلاب وسط عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الوقوف طوابير أمام مكتب بريد بنها القريب من مقر لجنة التظلمات لدفع رسوم التظلم المقررة بمائة جنيه، وأوضح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص مقرين لتلقى تظلمات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها، بالإضافة إلى مدرسة العربية الفكرية بشبرا الخيمة.

"التعليم": بدء أعمال تقدير درجات "الدبلومات الفنية" 8 أغسطس.. والنتيجة 1 سبتمبر

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعمال تقدير الدرجات سوف تبدأ 8 أغسطس، وتستمر لحين الانتهاء من تصحيح ومراجعة وتقدير كافة الدرجات، لحين التأكد من حصول جميع الطلاب على حقوقهم، ودرجاتهم التى يستحقونها.

وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، بعد غد، استقبال طلاب الثانوية العامة المسجلين عبر الموقع الإلكترونى لإجراء اختبارات القدرات للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، سواء كانت نظرية متمثلة فى الاختبارات المعرفية لكليات «الإعلام»، أو الاختبارات العملية للكليات التطبيقية، مثل التربية النوعية والفنون التطبيقية والتربية الفنية، وعدد من برامج الجامعات التكنولوجية.

وبدأ الموقع الإلكترونى للتنسيق، اليوم، استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق العام الجامعى الجديد 2020 - 2021. وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، إنّ الموقع بدأ استقبال رغبات الطلاب اليوم، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، سجلوا لأداء اختبارات القدرات.

وأضاف «عطا» أن الموقع يعمل 24 ساعة يومياً، وخلال المدة المحددة لها حتى 20 أغسطس، لافتاً إلى أن الطالب يتوجه للكلية المراد التقدم إليها لإجراء اختبار القدرات بها، ثانى يوم من التسجيل بعد طباعة صورة إيصال من الموقع الإلكترونى، لسداد رسوم اختبارات القدرات المقدرة بـ450 جنيهاً، والاطلاع على مواعيد الاختبارات المقررة لها، موضحاً أنه فى 2020 تم تعديل بسيط على نوعية الاختبارات المقررة للطلاب هذا العام فقط، لافتاً إلى أنه تم تقليلها بالكليات المختلفة، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر فى ظل أزمة «كورونا».

وتستعد مدن جامعة القاهرة لاستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونياً لأول مرة للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وفى إطار التحول الرقمى للجامعة، وتوفير وقت الطلاب ومجهودهم، وحفاظاً على سلامتهم فى ظل الظروف الحالية.

وقال «الخشت» إننا «نسابق الزمن فى استكمال عمليات التحول إلى جامعة إلكترونية ذكية من الجيل الثالث»، موضحاً أن الطالب المغترب الذى يرغب فى السكن بالمدن، يتطلب منه الحصول على الكود المكون من 14 رقماً من الموقع www.mycuid.cu.edu.eg ثم الدخول على الرابط الخاص بالمدن www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications، وملء استمارة التقديم الإلكترونية، ورفع صورة ضوئية من الملف الورقى للطالب بعد استيفائه.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الطالب سيقوم بتجهيز كل المرفقات والتى يقدمها مع الملف الورقى وهى إثبات محل الإقامة، مثل: إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث، وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر، و4 صور شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وصورة شهادة الميلاد للطالب المستجد وبطاقة الترشيح. وأشار إلى أنه ستتم مراجعة طلبات التسكين بالمدن الجامعية، ثم يقوم الطالب بتقديم الملف الورقى فى نفس يوم تسكينه دون الحاجة لتسليمه فى يوم منفصل مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد.