محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لتشكيل لجنة مع مسئولي كلية الهندسة بجامعة طنطا بالتعاون مع الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمعاينة جميع العقارات المحيطة بالعقار المنهار.

وأشار في توجيهاته إلي إزالة العقار الخلفي للعقار المنهار إزالة كاملة للخطر الداهم فضلا عن ترميم 3 منازل أخرى متضررة من انهيار العقار المنكوب.

كما أوضحت مصادر بالجهات التنفيذية بالمدينة العمالية أنه جار عرض التقرير وقرار الإزالة على محافظ الغربية للتأكيد من إخلاء جميع العقارات وتشميعها بالشمع الأحمر.

كما قرر محافظة الغربية صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسرة، وألف جنيه لكل مصاب، موجهاً وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي تحركت علي الفور، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 7 أسر.

كما أوضح أنه تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية وملابس ومساعدات نقدية للمصابين بواقع الفين جنيه لكل مصاب وتقديم إعاشة للمصابين بقيمة 250 جنيها لكل فرد.

وأشار إلى تقديم 500 جنيه لكل مصاب بالمستشفي في حال وجوده بالمستشفي أكثر من 24ساعه وألف جنيه أكثر من أسبوع والفين جنيه أكثر من 15 يوما.

يذكر أن محافظ الغربية تابع من موقع الحدث عملية رفع الأضرار الناجمة عن الانهيار حتي صباح اليوم والذي أسفر عن العثور على 8 ضحايا.