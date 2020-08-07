انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال بالأزهر غدا

تطلق جامعة الأزهر، غدا السبت، فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال، تحت الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على النادي.

وقال الدكتور يوسف عامر، المشرف على نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذا البرنامج على مستوى الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف أنه تم ترشيح 50 طالبا وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة البالغ عددها، 87 كلية و11 معهدا فوق متوسط للمشاركة في هذا الأسبوع التدريبي، ضمن رسالة نادي ريادة الأعمال بالجامعة، لحقيق مفهوم الجامعة الريادة، ونشر ثقافة العمل الحر بين طلابها وخريجيها للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي، لما تتمتع به الجامعة من التأثير المجتمعي البارز لكونها الأكبر في مصر، ويدرس بها ما يقرب من 400 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، التي تنطلق غدا، تحت بعنوان "نحو جامعة ريادية"، بناء على توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار، ونشر أهمية ريادة الأعمال والعمل الحر، وطرح الحلول البديلة للتوظيف وتحقيقا لرؤية مصر 2030 نحو مجتمع مصري يفكر ويبدع ويبتكر.

وقال الدكتور محمد جلال فرغلي مدير نادي ريادة الأعمال، إنه سيتم تدريب 4300 طالب وطالبة في البرنامج الذي يبدأ غدا، لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة لابتكار واطلاق مشاريع جديدة وإدارتها بفاعلية وتوفير كل الاحتياجات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن للتدريب تدريب 2100 طالب وطالبة من 42 كلية، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا، على أن تكون جميع التدريبات "أونلاين".

وقالت الدكتورة آية محمد، نائب مدير النادي، إنه في نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل نموذج عمل، ليطبق ما اكتسبه من خبرات ومهارات خلال الدورة التدريبية في تنفيذ محاكاة لمشروعات بسيطة بالمشاركة مع زملائه في التدريب، للتأكد من تحقيق المخرجات المرجوة من البرنامج.

وأشارت إلى أن النادي أعز استبانة قبل التدريب وأخرى بعده لمعرفة مدى تحقق النواتج المستهدفة من البرنامج.