رئيس "المصريين في الخارج": نسبة التصويت ستكون مميزة.. والدولة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل الاقتراع

أكد المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن الدولة بذلت جهداً كبيراً ومشكوراً، لا سيما وزارتا الخارجية والهجرة، لتسهيل عملية الاقترع على المصريين المقيمين بالخارج عبر إتاحة التصويت بالبريد السريع لأول مرة، مشيراً إلى أن الاتحاد شكّل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، والتعامل مع أى صعوبات أو استفسارات، ونقل أى شكاوى من المواطنين أثناء التصويت..

إسماعيل أحمد: شكّلنا غرفة عمليات مركزية مشتركة مع جميع الجاليات لمتابعة التصويت

ما استعدادات الاتحاد العام للمصريين فى الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ؟

- شكّلنا غرفة عمليات مركزية مشتركة مع جميع الجاليات فى الخارج، من مقر الاتحاد فى مصر، وسيكون لدينا متابعون على مدار الساعة من أجل متابعة سير العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات الخاصة بأعضاء الجاليات المصرية فى دول العالم المختلفة، كما أن لدينا قنوات اتصال دائمة خلال يومى التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات والقنصليات المصرية، التى ننسق معها قبل الانتخابات بفترة، حيث إننا نمثل حلقة وصل مهمة من خلال رؤساء الجاليات، وسنبدأ بغرفة العمليات المركزية قبل التصويت بليلة، لوجود دولتين تصوتان قبل جميع الدول طبقاً لموقعهما الجغرافى والذى يؤثر على التوقيت، وهما بالترتيب، نيوزلندا وأستراليا، كما أن من أبرز أدوارنا تنظيم وتشجيع المصريين المقيمين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات والتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية، لا سيما أن هذه هى المرة الأولى التى يتوجه فيها المصريون لانتخاب مجلس الشيوخ بعد ثورة 30 يونيو.

السعودية والكويت تضمّان أكبر كُتل تصويتية.. والمشاركة فى الدول الأوروبية ستكون الأعلى

ما الدول التى تضم كتلاً تصويتية مرتفعة من الجاليات المصرية؟

- تحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، إذ يبلغ عدد المصريين بالمملكة نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين فى الدول العربية، وهذا بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتليها الجالية المصرية بالكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، وهذا حينما نتحدث عن الجاليات المصرية فى منطقة الخليج أو الدول العربية بوجه عام. وتأتى أوروبا فى المرتبة الثانية من حيث المناطق التصويتية للدول، فألمانيا والنمسا وإيطاليا من الدول التى بها نسب مرتفعة من المصريين الذين يصوتون فى جميع الاستحقاقات الدستورية، كما أن الجالية المصرية فى أستراليا من أكبر الجاليات التى تشارك بقوة، وأؤكد أن نسبة مشاركة المصريين المقيمين فى الدول الأوروبية ستكون الأعلى فى انتخابات مجلس الشيوخ.

كيف تؤثر الأحداث المؤسفة التى وقعت فى لبنان على مشاركة الجالية؟

- لدينا جالية مصرية فى لبنان لها تركيبتها الخاصة، حيث إن معظم أعضائها يتركزون فى العاصمة بيروت ومدينة صيدا، إضافة إلى معظم المدن اللبنانية التى تتفاوت النسب فيها، فالجالية المصرية فى لبنان موزعة بين رجال أعمال، وأساتذة فى الجامعات والمعاهد والمدارس، والعمالة فى الموانئ والمصانع والمزارع، وسيشارك أعضاء الجالية فى التصويت، لأن معظمهم خارج نطاق الأحداث.

البريد السريع

تصويت المصريين فى الخارج بالبريد السريع هو سابقة أولى من نوعها، وأتوقع أن ينتج عنها نسبة تصويت مرتفعة للغاية، لأنها ستوفر على الكثيرين مشقة السفر من المدن التى يسكنون فيها إلى السفارة أو القنصلية الموجودة فى العاصمة، كما أن وقت العمل كان يمثل عائقاً، خاصة أمام المصريين المقيمين بأوروبا.