إنشاء جداريات تعبر عن تاريخ وتراث شرم الشيخ

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بالمهندسة سارة رجب، مهندسة ترميم آثار ومصممة للجداريات، بحضور اللواء محمود، السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لمناقشة آليات البدء في إنشاء جداريات فنية تعبر عن مدينة شرم الشيخ، وما تحمله من تراث سياحي وثقافي وديني.

وتفقدت نائبة المحافظ، ومهندسة ترميم الآثار عددًا من المواقع المقترحة للبدء في تنفيذ الجداريات الفنية.

وقالت نائبة المحافظ، إن تصميم الجداريات الفنية لن يقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ، وإنما سيُجرى إعداد تصور وتصميم لإنشاء جداريات بمدن سانت كاترين، ودهب، لتعبر عن المقومات السياحية والطبيعية التي توجد بهما، وذلك في اطار أعمال التطوير الجارية بجميع مدن المحافظة.

جدير بالذكر أن المهندسة سارة، شاركت في تفعيل عدد من المبادرات الفنية، والتي تقوم خلالها برسم الجداريات وذلك في أطار المساهمة المجتمعية الفعالة.