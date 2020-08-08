عاجل.. حظر الدعاية على "فيس بوك" خلال الصمت الانتخابي

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الآن والذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وقال إبراهيم إن لجان متابعة ورصد الدعاية الانتخابية بالمحافظات، هي المنوطة أيضا، برصد التزام المرشحين بضوابط الدعاية التي يقوموا بها على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحا لـ"الوطن" أنه يحظر خلال فترة الصمت الدعائي القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بما فيها الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"الوطن"، أن الهيئة ستطبق القانون حيال أي مخالفة يرتكبها أي مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ سواء على النظام الفردي أو القوائم، مشيرا إلى أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حذرت مرشحي مجلس الشيوخ من خرق فترة الصمت الدعائي، والتي بدأت في الثانية عشر ظهر اليوم، ويحظر خلالها القيام بأي حملات انتخابية أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات، سترصد أي خرق لفترة الصمت الدعائي والتي تسبق عملية التصويت بالانتخابات.