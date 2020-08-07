نقابة "أطباء المنوفية" تؤيد مرشحا بمجلس الشيوخ وتهيب بالأعضاء المشاركة

أعلنت نقابة الأطباء في المنوفية، دعمها للدكتور أسامة فهيم منصور أستاذ ومؤسس قسم أمراض الصدر بطب المنوفية ورئيس رابطة الصدر بالنقابة لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي عن حزب الشعب الجمهوري.

وقال بيان النقابة، "النقابة إذ تسعى لوجود أطباء بالمجالس التشريعية لسعيها لإقرار قوانين خاصة بالمهنة مثل قانون المسؤولية الطبية وقانون الإصلاح الوظيفى للأطباء وقوانين أخرى مهمة للمهنة والقائمين عليها من ناحية التدريب والتعليم والدراسات العليا ونظام التكليف".

وأهاب مجلس النقابة بكل الزملاء والزميلات المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وتأييد الدكتور أسامة فهيم منصور، ومجلس النقابة يأمل في أن يمثل الدكتور أسامة فهيم بما له من باع كبير فى العملية التعليمية ومزاولة المهنة على مدى أكثر من ثلاثين عاما ودرايته الكبيرة بمشاكل الأطباء نظرا لاحتكاكه وتعامله المستمر معهم فى المستشفيات سواء الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.