مصدر أمني: التحفظ على 3 سائقين بحادث الدائري من بينهم سائق النقل

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تحفظت على 3 من السائقين من بينهم قائد سيارة المواد البترولية للتحقيق في واقعة احتراق 7 سيارات أعلى طريق دائري المعادي، وذلك بعدما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وأن كل منهما هو المتسبب في حادث التصادم، ما أدى إلى اشتعال النيران.

وأشار المصدر، إلى أنه جار استجواب أصحاب السيارات التي احترقت في الحادث، بالإضافة إلى شهود العيان. تحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة العامة استدعاء لجنة فنية هندسية للمعاينة، وإعداد تقرير رسمي عن أسباب حادث طريق الدائري، وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وأفادت التحقيقات أن الطريق الدائري شهد حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة مواد بترولية تحولت بعد لحظات إلى كتلة من اللهب والتهمت النيران 7 سيارات ملاكي كانت بجانب السيارة المشتعلة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أفراد بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلي المستشفى لإسعافهم.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل تام أعلى الطريق الدائري القادم من التجمع الخامس إلى المنيب، وانتقلت قوات الدفاع المدني وتمكنت من إخماد النيران بعد أن أتت على محتويات السيارات المتفحمة، وساهمت الدوريات المرورية في تسيير حركة السيارات وسرعة إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع حطام الحادث.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، بعد انقلاب سيارة مواد بترولية لتشتعل معها النيران بشكل كثيف في تلك السيارة وعدد من السيارات المحيطة بها وسط أجواء من الخوف والرعب لدى أصحاب السيارات الذين تركوها وفروا هاربين قبل أن تحاصرهم النيران.