سفيرة مصر بـ"نيوزيلندا": "المواطنين غير مطالبين بالانتقال إلى السفارة للتصويت"

قالت دينا الصيحي سفيرة مصر في نيوزيلندا، إن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، سيكون عن طريق البريد، وليس عن طريق السفارات، وهذا يسهل على المواطنين أداء عملية التصويت.

وأضافت "الصيحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دى إم سي"، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه منذ الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ونحن نعمل في سفارتنا في نيوزيلندا، على الاستعداد لهذا الحدث.

وأوضحت أن من ضمن هذه الاستعدادات، قمنا بعمل اعلان على الموقع الرسمي للسفارة، حتى نعلم الجالية بكيفية التسجيل والتصويت، لافتة إلى أن التصويت يبدأ من الساعة 9 صباحا، والمواطنين غير مطالبين بالانتقال إلى السفارات للتصويت.

وتابعت أن نيوزيلندا من الدول القليلة التي استطاعت أن تسيطر على فيروس كورونا، وحالات الإصابات المتواجدة الآن بها، قادمة من الخارج.